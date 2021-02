OM : McCourt débarque à Marseille pour rencontrer les supporters

Dans : OM.

Alors que Frank McCourt vient d’annoncer « de profonds changements » au sein de son Olympique de Marseille, le propriétaire américain va débarquer au Vélodrome pour discuter avec les supporters.

Ce vendredi soir, Frank McCourt a annoncé trois changements importants au sein du club phocéen. Outre l'officialisation de la signature de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur, le boss de l’OM a aussi validé le départ de Jacques-Henri Eyraud, tout en nommant Pablo Longoria au poste de président. Avec tout ce remue-ménage, McCourt veut ouvrir un nouveau chapitre pour son club. Et pour écrire cette nouvelle page, le milliardaire américain a décidé de venir à Marseille pour y rencontrer les associations de supporters.

« L'âme de Marseille m'a séduit au moment d’acheter le club. Cet esprit a souffert de la distance que la COVID a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations. En 2016, nous avons lancé un projet ambitieux pour ramener ce club au sommet du football français et européen et cet engagement est toujours intact. Soyez assurés que mon engagement envers l’OM et les Marseillais est absolu, et je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre », a expliqué McCourt dans un communiqué. Entre cette rencontre et le départ d’Eyraud, les ultras marseillais risquent donc de retrouver le sourire avant le choc contre de l’OL dimanche au Vélodrome.