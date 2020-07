OM : McCourt accuse, on veut déstabiliser Marseille !

Dans : OM.

Du côté du propriétaire de l'Olympique de Marseille, on commence à sérieusement en avoir marre des rumeurs de rachat du club phocéen.

Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal commencent à sérieusement agacer Frank McCourt en multipliant les déclarations sur leur désir affirmé de racheter l’Olympique de Marseille. Et du côté des Etats-Unis, le magnat américain veut faire passer un message à ceux qui s’acharnent à faire de l’OM un club à vendre. Et ce message n’est évidemment pas un signal positif pour Ajroudi et Boudjellal, lesquels estiment que McCourt arbore une attitude de façade en refusant d’envisager une vente de l’Olympique de Marseille alors que finalement il pourrait dire oui à une grosse offre. Quoi qu’il en soit, le milliardaire a décidé de réagir et pour cela il ne fait les choses au hasard en demandant à ses représentants français de ne pas laisser libre court aux deux candidats à la reprise.

Ce samedi, L’Equipe raconte comme du côté du clan McCourt on a riposté à la charge de Mohamed Ajroudi qui s’était longuement confié dans Le Figaro. « Jeudi soir, la société Image 7, qui gère la communication du propriétaire américain en France, a appelé toutes les rédactions pour marteler que " le club n’est pas à vendre ". Sur ce sujet, on évoque même " une tentative de déstabilisation " », explique le quotidien sportif. Depuis le début de cette histoire, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont dit et répété que l'Olympique de Marseille n'était pas à vendre, mais visiblement ces propos ne semblent pas être pris en compte à la fois par les deux candidats au rachat, mais également par certains supporters phocéens qui sont convaincus que l'OM est en passer de changer de propriétaire.