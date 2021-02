OM : McCourt à Marseille avec un chèque de 80ME ?

Dans : OM.

Des rumeurs au sein du monde des agents circulent autour d'une enveloppe de 80 millions d'euros allouée au recrutement de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt.

Le début d'année 2021 est décidément digne d'un film à Marseille. Le mois de janvier s'était terminé par les incidents à la Commanderie où plusieurs centaines de supporters avaient protesté contre la direction. Le mois de février s'achève sur le retour aux affaires de Frank McCourt qui a écarté Jacques-Henri Eyraud pour placer Pablo Longoria à sa place, ainsi que par la nomination de Jorge Sampaoli pour succéder à André Villas-Boas. Si l'OM espère par cet ensemble de décision retrouver une certaine stabilité, la situation d'un point de vue strictement sportif reste floue. Au vue de la situation contractuelle de certains joueurs, Jorge Sampaoli pourrait disposer d'un effectif très limité la saison prochaine, avec moins de 20 joueurs ayant déjà évolué en professionnel.

Sauf énorme surprise, Florian Thauvin et Jordan Amavi partiront libre en fin de saison. Pelé, Germain, Khaoui et Nagatomo devraient également partir, alors que Boubacar Kamara est courtisé par les plus gros clubs européens et n'a toujours pas prolongé. Mais alors comment l'OM va-t-il faire pour reconstruire un effectif compétitif ? Si l'on en croit les informations du site Le Phocéen, une rumeur circule depuis plusieurs semaines dans le cercle des agents à l'étranger : l'Olympique de Marseille préparerait une enveloppe de 80 millions d'euros. S'il est aujourd'hui impossible de confirmer une telle information, il n'est pas insensé d'imaginer Frank McCourt ré-injecter des fonds pour le mercato, peut-être dans le but de valoriser le club dans l'optique d'une éventuelle vente. Ou tout simplement, mais c'est moins romantique, renforcer une équipe qui n'est clairement pas au niveau de ses objectifs, à savoir postuler à un titre chaque saison. C'est une évidence, l'OM a besoin de sang neuf et pour cela il faut du cash.