OM : McCourt a lâché son demi-milliard, ça se fête à Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Actuellement présent du côté de Marseille pour donner un coup de pouce à la deuxième ville de France, Emmanuel Macron n’oublie pas l’OM.

Ce n’est un secret pour personne. Le Président de la République est un fan du club phocéen. S’il ne se cache pas, Emmanuel Macron ne loupe d’ailleurs jamais une occasion d’aller à la rencontre des membres de l’OM. En 2017, le patron de La République En Marche avait par exemple participé à un entraînement du club marseillais. Mercredi, Macron a rencontré Pablo Longoria, le président olympien, et Dimitri Payet, le meneur de jeu de Jorge Sampaoli, lors d'un cocktail dînatoire. L’occasion pour le Président de mettre la pression sur l’OM, afin de notamment viser une Coupe de France. Mais si Macron est à Marseille depuis mercredi, et ce jusqu’à vendredi, c’est parce qu’il annonce un « plan d’investissement sans précédent » pour la Ville de Marseille. Que ce soit pour la sécurité, l’éducation ou les transports, le gouvernement prévoit d’investir plusieurs centaines de millions d’euros pour moderniser la deuxième ville de France derrière Paris.

« On n'oublie pas le plan McCourt pour l'OM »

Si un homme n’a pas hésité à investir à Marseille ces dernières années, c’est bien Frank McCourt. Débarqué en octobre 2016 à la tête du club phocéen, l’homme d’affaires a surtout perdu beaucoup d’argent à cause du duo Jacques-Henri Eyraud - Rudi Garcia. Ce que Mathieu Grégoire n’oublie pas se souligner avec une pointe d’humour. « On va découvrir les contours du plan Macron pour la ville de Marseille, plusieurs milliards d'investissements. On n'oublie pas le plan McCourt pour l'OM, près d'un demi-milliard d'euros entre 2016 et 2021 entre le prix d'achat et les pertes à combler. Solide », a balancé le correspondant du journal L’Equipe sur Twitter. Il faut dire que l’OM a perdu des dizaines de millions d’euros chaque saison depuis l’arrivée de l’Américain. Mais avec Longoria, le club phocéen semble enfin sur la bonne voie, malgré les faibles recettes perçues sur le dernier mercato...