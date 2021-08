OM : McCourt à 200 % derrière Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt suit de près l’actualité du club provençal et l’homme d’affaires américain a réagi aux incidents qui se sont déroulés ce dimanche à Nice.

Dans un communiqué rendu public, McCourt a expliqué qu’il avait donné toute sa confiance à Pablo Longoria pour défendre au mieux les intérêts de l’OM, et que c’était plus que jamais le cas après la décision prise de ne pas revenir sur le terrain pour protéger les joueurs. Tout l'état major de l'OM est en tout cas sur la même longueur d'onde, et le boss a tenu à le faire savoir.

« J'ai soutenu la décision du président de l'OM, Pablo Longoria, de quitter le terrain lorsqu'il est apparu clairement que la sécurité des joueurs et des supporters ne pouvait être garantie. Je me tiens à ses côtés, ainsi qu'aux côtés des membres de notre équipe, de la communauté de l'OM et de tous ceux qui considèrent que le partage du sport que nous aimons n'est tout simplement pas possible si nous ne pouvons pas garantir la sécurité des personnes qui le rendent si spécial », a fait savoir le propriétaire de l’OM, qui a donc mis son grain de sel dans la flopée de réactions très nombreuses après l’envahissement du terrain et l’abandon du match par les Marseillais ce dimanche.