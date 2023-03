OM : Mbappé pas expulsé, Marseille crie au scandale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM se retrouve à 11 points du PSG avant de recevoir Strasbourg ce dimanche soir au Vélodrome. Mais la manière dont Paris a gagné à Brest, grâce à un but de Kylian Mbappé, fait énormément de bruit du côté des supporters marseillais.

Bourreau de l’Olympique de Marseille il y a deux semaines, son doublé douchant une grosse partie des espoirs phocéens de décrocher le titre de Champion de France, Kylian Mbappé a encore une fois fait mal au crâne des fans de l’OM en inscrivant le but qui a permis au PSG de repartir avec trois points de Brest alors que l’équipe de la capitale semblait mal embarquée. Ce n’est donc pas lors de cette 27e journée de Ligue 1 que l’équipe d’Igor Tudor pourra reprendre du terrain aux champions de France en titre. Mais ce qui agite la communauté marseillaise, c’est surtout l’action de la 86e minute, avant le but libérateur de Kylian Mbappé, qui aurait pu valoir à la star tricolore du Paris Saint-Germain d’être expulsée. Après l’usage de la VAR, l’arbitre a finalement décidé de mettre un avertissement au joueur parisien et à son homologue brestois, auteur lui aussi d’un geste de dépit. Pour le peuple phocéen, il s’agit bien évidemment d’un favoritisme.

Mbappé et le PSG protégés par les arbitres ?

💭 Pierre Lees-Melou: « On ne va pas se cacher derrière ça, mais j’aimerais savoir si tous les joueurs faisaient ça (le Coup de pied de Mbappé), est ce qu’ils auraient eu la même sanction ? (…) L’arbitre m’a dit que le coup de pied n’était pas assez prononcé. » (Canal+) pic.twitter.com/oCmwJsLLRw — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 11, 2023

Pour Le Phocéen, cette non-expulsion de Mbappé prouve que ce dernier fait sa loi. « Kylian MBappé a marqué dans le temps additionnel pour donner la victoire à son équipe. Cela ne va pas manquer de faire enrager les Bretons (et pas que) puisque l'attaquant s'était rendu coupable d'un coup de pied qui aurait valu un rouge à n'importe quel autre joueur de Ligue 1 juste quelques minutes auparavant… », constate le média marseillais. Sur Twitter, les critiques étaient plus incisives à l’encontre de l’attaquant français et de Marc Bollengier, qui arbitrait ce Brest-PSG. « L’impunité de Mbappé qui aurait dû prendre 2 rouges sur les 4 derniers matchs, comme l’impression que la LFP veut lui donner envie de rester en Ligue 1 avec ces cadeaux », écrit Zyrtek, tandis que L’Emboucaneur1 crie au complot : « N’importe quel joueur de foot au monde aurait été exclu sur la faute de Mbappé. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. L'arbitrage français vient encore de prouver ce soir qu'elle est la plus éclatée du monde, c'est honteux. » Et les messages de ce style se sont multipliés du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, même si régulièrement chaque club point du doigt un autre pour se plaindre d'un arbitrage défavorable. Mais bien évidemment quand cela concerne Kylian Mbappé, star mondiale du football, ça fait clairement plus de bruit. Il reste désormais à l'OM de gagner contre Strasbourg pour rester dans le rétroviseur du PSG.

Ça fait deux fois en 4 matchs, Mbappé n’est visiblement pas arbitre comme tout le monde.. pic.twitter.com/1F7WeaJgzG — Jօkeriste (@JokeristeOM) March 11, 2023

Du côté de Brest, Pierre Lees-Melou était lui agacé par cette non-expulsion de Mbappé. « J’ai les images en direct, je vois un coup de pied, on ne va pas se cacher derrière ça, mais j’aimerais savoir si tous les joueurs auraient eu la même sanction. Je ne veux pas lancer de polémique, car on va dire que je pleure après les arbitres, il y a un joli coup de pied, j’ai demandé à l’arbitre, il a dit que ça n’était pas assez prononcé, j’aimerais bien voir un autre coup de pied », explique le joueur brestois. Et son coéquipier Haris Belkebla, qui a pris un jaune suite à son geste sur le joueur du PSG lors de cette fameuse action, était lui aussi dubitatif : « Je ne suis pas arbitre. De ce que je sais, c’est qu’il me met un mauvais coup. De là à dire s’il mérite de sortir ou pas, ce n’est pas à moi de juger. On ne va pas pleurer. Après si cela avait dans l’autre sens, je ne suis à sûr que je serais resté sur le terrain…. »