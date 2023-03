PSG : Mbappé évite l'expulsion et se venge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a été une fois de plus le héros du PSG en marquant en toute fin de match le but de la victoire à Brest. Mais le numéro 7 parisien aurait pu être expulsé quelques minutes avant.

C'est une action de jeu que les supporters brestois, et probablement marseillais, vont ressasser pendant quelques heures. A la 86e minute, alors que le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à faire la différence, la tension montait subitement entre Mbappé et Belkebla. Le vice-champion du monde donnait un petit coup au joueur brestois, lequel accrochait Kylian Mbappé à la cheville. Agacé, ce dernier redonnait un petit coup de pied à son adversaire breton. Tandis que l'arbitre mettait un avertissement, la VAR était de sortie, mais après quelques secondes, Mbappé s'en sortait avec ce seul avertissement alors que franchement une expulsion n'aurait pas été scandaleuse. Quatre minutes plus tard, sur une passe en profondeur de Lionel Messi, Kylian Mbappé venait tromper le gardien du Stade Brestois et donnait une courte, mais précieuse victoire au Paris Saint-Germain, l'attaquant tricolore marquant là le 3.000 but du PSG en Ligue 1.