OM : Maximez Lopez pour 10 ME à Séville, la clim est posée

Remplaçant aux yeux d’André Villas-Boas, Maxime Lopez ne fait pas partie des joueurs sur lesquels l’entraineur portugais compte pour la saison prochaine.

Avec un an de contrat restant, le milieu de terrain se voit indiquer la sortie, mais contrairement à ce qui a été annoncé ces dernières heures, son transfert est loin d’être imminent. La presse andalouse évoquait des négociations avancées entre l’OM et le FC Séville, autour d’un montant de 10 ME qui semblait satisfaire tout le monde. L’accord semblait donc proche, mais la réalité est bien différente. Journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OM, Mathieu Grégoire affirme qu’il n’y a tout simplement rien entre Marseille et Séville au sujet de Maxime Lopez, et ce depuis… un an. Une sacrée douche froide pour ceux qui pouvaient espérer une rentrée d’argent non négligeable à l’heure où l’OM rêve d’éviter à avoir à se séparer d’un titulaire cet été.

« Vérifications faites, il n'y a aucun contact récent entre le FC Séville et l'OM à propos de Maxime Lopez. Derniers contacts entre le club andalou et Zubizarreta remontent à une bonne année. Le joueur reste suivi par Monchi (succession Banega) et de bons clubs de Liga. Pas plus », a livré le journaliste, pour qui l’OM va devoir ramer pour trouver un nouveau point de chute à Maxime Lopez. Et même pour le Minot, la saison pourrait s’avérer être bien longue s’il devait subir la concurrence à son poste d’entrée de jeu sans parvenir à relancer sa carrière loin de Marseille.