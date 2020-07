OM : Eyraud fait flamber le prix de Lopez !

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille est très actif en ce début de mercato estival, mais uniquement dans le sens des arrivées pour le moment.

Effectivement, le club phocéen a déjà bouclé deux signatures, celles de Pape Gueye en provenance du Havre et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Néanmoins, il n’a échappé à personne que l’OM devra impérativement vendre cet été afin de renflouer les caisses et amorcer la fameuse phase 2 du projet de Jacques-Henri Eyraud, essentiellement axé sur le trading de joueurs. Le premier à faire ses valises pourrait bien se nommer Maxime Lopez. Une tendance très forte de ces dernières semaines, confirmée ce vendredi par les informations toutes fraîches de La Colina de Nervion.

12 ME exigés par Jacques-Henri Eyraud ?

Le média affirme que l’international espoirs français est d’ores et déjà tombé d’accord avec le FC Séville dans l’optique d’une arrivée cet été. Désormais, les Andalous tentent de trouver un accord avec l’Olympique de Marseille. Mais Jacques-Henri Eyraud est dur en affaire puisque le président phocéen aurait refusé une première proposition à hauteur de 8 ME hors bonus. Une nouvelle approche aux alentours de 10 ME est évoquée par le média, qui précise toutefois que le président de l’OM réclame près de 12 ME cash pour vendre Maxime Lopez, dont le contrat expire pourtant dans moins d’un an. Une décision audacieuse de la part de Jacques-Henri Eyraud, dont le coup de bluff pourrait bien lui faire tout perdre. Car assurément, il ne devrait pas crouler sous les offres cet été pour Maxime Lopez, auteur d’une saison 2019-2020 décevante, où il a principalement été remplaçant sous les ordres d’André Villas-Boas. Et l’OM n’ayant pas l’intention de prolonger son contrat, un départ cet été est totalement indispensable…