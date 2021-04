OM : Maxime Lopez règle ses comptes

Dans : OM.

Aujourd'hui épanoui à Sassusolo, Maxime Lopez est une nouvelle fois revenu sur sa collaboration difficile avec André Villas-Boas lors de ses derniers mois à l'OM.

Apprécié de tous, joueurs comme supporters en passant par les médias lors de sa première saison à Marseille, André Villas-Boas a rapidement déchanté par la suite. Entre clash avec la presse, choix tactiques discutables et résultats décevants, le Portugais est finalement parti par la petite porte en démissionnant en février dernier. Homme de caractère, il n'a pas forcément laissé un souvenir positif à tous les joueurs qu'il a côtoyé à Marseille, et ce n'est certainement pas Maxime Lopez qui dira le contraire. Lors d'une interview pour la désormais ancienne chaîne Téléfoot, le joueur prêté à Sassuolo avait évoqué certains accrochages avec André Villas-Boas. Cette fois interrogé au micro de Canal +, le milieu de terrain est revenu sur ses derniers mois à Marseille et en a remis une couche.

« Ça a été horrible. Moi j'étais en folie, honnêtement. J'étais dans un état second. Il y avait des matchs où ça m'arrivait de rentrer seulement deux minutes. Quand je rentrais chez moi, j'étais en feu. J'avais envie d'exploser et de faire n'importe quoi, de taper du poing sur la table. Mais je ne pouvais pas. Du coup tu te poses plein de questions. Il ne faut pas oublier que quand tu ne joues pas pendant un an et demi, le Maxime Lopez de l'époque, on ne le reconnait plus après. Il passe aux oubliettes. Et quand il s'agit de trouver un club, à l'époque c'était peut-être le FC Séville et un an et demi après, il n'y a plus personne. Heureusement, j'ai eu de la chance de tomber sur un club comme Sassuolo » a expliqué le joueur formé à l'OM. Aujourd'hui bien installé dans le onze titulaire de Roberto De Zerbi qui l'a aligné d'entrée à 16 reprises en Serie A cette saison, Maxime Lopez s'éclate en Italie, et espère définitivement mettre derrière lui ses derniers mois Marseille.