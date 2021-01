OM : Ça ne passait pas avec Villas-Boas, Lopez révèle des clashs

Dans : OM.

En manque de temps de jeu, Maxime Lopez a dû quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le milieu prêté à Sassuolo n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur André Villas-Boas avec qui les relations ont parfois été tendues.

C’est à contrecœur que Maxime Lopez a dû quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le minot rêvait de s’imposer sur la durée au sein de son club formateur. Mais entre la nécessité de dégraisser l’effectif et sa situation sportive, le milieu de terrain a finalement accepté d’être prêté à Sassuolo. Un choix raisonnable dans la mesure où le natif de la cité phocéenne avait peut de chances de regagner les faveurs d'André Villas-Boas compte tenu de leurs relations difficiles.

« A Marseille, la période où je n'ai pas joué, j'ai tout fait pour jouer, j'ai tout fait pour mériter ma place, a raconté l’international Espoirs français à la chaîne Téléfoot. Le coach Villas-Boas, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'on a eu une bonne relation en dehors du foot. Mais après, dans le foot, ça ne s'est pas très bien passé. On a eu de petits accrochages parce que j'ai mon caractère aussi. Mais il n'y a rien de caché entre lui et moi. Je lui ai toujours dit ce que je pensais, lui il m'a toujours dit ce qu'il pensait, ça restera entre nous. »

« Ça n’a pas collé entre lui et moi »

« En tout cas, il sait et moi je sais que j'ai tout fait pour mériter de jouer, a insisté le milieu parfois utilisé en faux numéro 9. La preuve, c'est que par moments il a essayé de me donner ma chance à des postes qui n'étaient pas le mien parce que je prouvais que je méritais de jouer. Mais il attendait peut-être un autre profil à mon poste. C'est ce qui a fait que ça n'a pas collé entre lui et moi. Mais c'est une personne que j'apprécie en dehors du foot, je n'ai pas grand-chose contre lui. » Depuis, Maxime Lopez a retrouvé le sourire à Sassuolo, dont le jeu correspond davantage à ses qualités.