OM : Max Meyer à Marseille, c’est bien du sérieux !

Aller chercher un international allemand libre de tout contrat, voilà la très bonne affaire que pourrait réaliser l’OM cet été au mercato.

Un an après la superbe pioche Luiz Gustavo, les dirigeants provençaux avancent sur le dossier Max Meyer, en fin de contrat à Schalke et forcément suivi par plusieurs formations allemandes. Mais selon La Provence, qui confirme l’information de Bild, cette piste est bien à l’étude dans les bureaux de la direction sportive. A 22 ans, ce milieu de terrain allemand international mais non retenu pour le Mondial a toutefois de grosses exigences salariales, et peut se targuer d’avoir des concurrents de gala pour faire monter les prix.

Mais le courant passe bien avec l’OM, qui pourrait s’aligner sur les 5,5 ME par an demandés par le joueur passé par toutes les sélections allemandes. Récemment, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund, ainsi que plusieurs autres formations de Bundesliga, ont tenté en vain de trouver un accord avec Meyer et son entourage, sans succès. Autant dire que la voie est libre pour l’OM, qui rêve de conclure rapidement cette arrivée spectaculaire.