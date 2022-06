OM : Mattéo Guendouzi, l'addition arrive c'est 11 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Joli coup réalisé par Pablo Longoria lors du mercato 2021, Mattéo Guendouzi va s'engager définitivement à l'Olympique de Marseille. Le prix est raisonnable pour celui qui est devenu international tricolore.

Prêté l’été dernier par Arsenal à l’OM, Mattéo Guendouzi savait que cette opération allait très certainement se concrétiser par un transfert définitif en 2022. En effet, les deux clubs avaient fixé une clause pour le moins limpide afin de transformer le prêt en départ, il fallait pour cela que l’équipe de Jorge Sampaoli se maintienne en Ligue 1 à la fin de la saison 2021-2022. L’Olympique de Marseille a fait mieux que cela puisque Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers phocéens ont fini à la place de dauphin du PSG après une dernière journée de Ligue 1 qui restera dans les mémoires. Le milieu de terrain de 23 ans va donc s’engager durablement avec l’OM, lui qui a été le joueur le plus utilisé par Sampaoli, puisqu’il a joué 55 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Guendouzi, un deal gagnant-gagnant pour l'OM et Arsenal

Et ce dimanche, on sait désormais ce que Frank McCourt va devoir payer à son homologue d’Arsenal pour sceller le transfert. En effet, Fabrizio Romano indique que l’Olympique de Marseille s’était engagé à régler entre 10 et 11 millions d’euros aux Gunners pour solder ce dossier. Une opération plutôt bonne pour les deux clubs, puisque Mikel Arteta ne comptait pas sur Mattéo Guendouzi, lequel avait rejoint Arsenal en 2018 en provenance du FC Lorient pour 8 millions d’euros. Du côté de l'OM, on peut se réjouir de compter sur le milieu de terrain, lequel a réussi à se mettre le Vélodrome dans la poche grâce à son engament total sous le maillot de Marseille, et cela même s'il était arrivé avec l'étiquette de joueur formé au Paris Saint-Germain.