OM ‍: Mason Greenwood, énorme surprise en vue

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au coeur des rumeurs et des critiques, Mason Greenwood n'a pas dit son dernier mot à l'Olympique de Marseille. Surtout qu'un homme influent pousse pour le garder la saison prochaine.

Mason Greenwood est-il l’une des raisons qui ont poussé les dirigeants marseillais à s’exiler à Rome cette semaine ? L’attaquant anglais a été ciblé par une banderole vindicative le week-end dernier au Vélodrome, en compagnie de son compère d’attaque Luis Henrique. Les supporters de l’OM ont décidé de secouer l’ancien de Manchester United, et il n’est jamais bon dans la cité provençale d’avoir les Ultras contre soi. Ce départ en Italie pour la semaine va permettre de concentrer tout le monde sur le football, et de préparer dans la sérénité le match contre Brest de dimanche.

Greenwood décisif pour l'OM en 2025-2026 ?

Après sa belle performance contre Montpellier, Mason Greenwood a de grandes chances d’être titulaire. Roberto De Zerbi aime manier la carotte et le bâton avec son ailier, qui a été le grand artisan du bon début de saison de l’OM, avant de disparaître des radars en se reposant sur ses lauriers, notamment au niveau de l’attitude et des efforts défensifs. L’entraineur italien n’a pas laissé passer cette mauvaise période et a sanctionné son joueur immédiatement. Malgré cela, les deux hommes s’apprécient et Greenwood n’a jamais rien eu à redire sur le management de l’ancien coach de Brighton. De quoi bouleverser les plans de l’OM pour l’été prochain ?

Pour Estadio Deportivo, malgré les rumeurs qui courent sur un gros transfert afin de remplir les caisses de l’OM et de se défaire d’un joueur qui pourrait avoir du mal à enchainer les matchs et répondre aux attentes la saison prochaine, une autre solution est possible. Roberto De Zerbi est capable de faire de Mason Greenwood la pierre angulaire de son projet sportif pour l’avenir, et le garder en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Il faut dire qu’un joueur avec un tel talent ne sera pas de trop pour faire bonne figure dans cette épreuve, et l’entraineur italien en est totalement conscient. Il reste à savoir quelle sera la position de l’OM en cas de très grosse offre reçue. Mais Greenwood n’est pas encore parti, surtout quand on connait l’influence de De Zerbi auprès de l’état-major marseillais.