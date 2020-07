OM : Marseille veut Veltman, son rival n°1 dévoilé

Dans : OM.

En fin de semaine dernière, la presse néerlandaise dévoilait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur central de l’Ajax Amsterdam, Joël Veltman.

Du haut de ses 28 ans, le défenseur néerlandais pourrait représenter un bon renfort à moindre coût pour le club phocéen en cas de départ de Boubacar Kamara ou de Duje Caleta-Car. Vendredi, la presse hollandaise indiquait qu’un transfert du natif de Velsen était estimé à environ 8 ME et que dans ce dossier, l’OM devait faire face à la rude concurrence d’un top club italien dont le nom n’avait toutefois pas filtré. En ce début de semaine, le doute est levé puisque selon les informations obtenues par le site Roma-News, c’est l’AS Rome qui est également sur les rangs pour recruter le joueur.

Egalement courtisé par plusieurs clubs de milieu de tableau en Premier League, Joel Veltman a donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. En fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam en 2021, le rugueux défenseur d’1m84 n’a connu qu’un seul club dans sa carrière. Et malgré une saison pleine (30 matchs disputés toutes compétitions confondues), il pourrait se laisser tenter de découvrir l’étranger la saison prochaine. Au contraire de l’AS Roma, l’Olympique de Marseille disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, un argument non négligeable pour ce joueur habitué à jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes avec l’Ajax Amsterdam. Reste à voir si financièrement, Marseille aura les moyens de creuser cette piste, ou si le club présidé par Jacques-Henri Eyraud sera dans l’obligation d’attendre le départ de Kamara ou de Caleta-Car pour aller plus loin et concrétiser cette bonne idée estivale au mercato…