OM : Marseille veut recruter un buteur, Benedetto répond

Dans : OM.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dominé le Nîmes Olympique (3-2).

Une victoire acquise dans la douleur, sachant que l’OM a encaissé le premier et le dernier but de cette rencontre de championnat (5e, 92e). Mais pour ce regain d’air dans la course à la deuxième place, Marseille ayant de nouveau 11 points d’avance sur son principal poursuivant rennais, André Villas-Boas peut clairement remercier Dario Benedetto. À la peine ces dernières semaines, et même critiqué par son entraîneur, l'international argentin est sorti du bois en cette fin février. Grâce à un triplé (10e, 36e, 69e), son premier dans le championnat de France, le buteur de 29 ans a offert trois précieux points à son équipe.

Auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, Benedetto répond présent sous la pression. Recruté l’été dernier contre un chèque de 14 millions d’euros en provenance de Boca Juniors, Benedetto a probablement été boosté par les dernières rumeurs du mercato marseillais, selon lesquelles Andoni Zubizarreta serait à la recherche d’un nouvel avant-centre en vue de la saison prochaine. Et alors que le Rennais M'Baye Niang est notamment courtisé, Benedetto a en tout cas montré qu’il avait potentiellement le niveau pour être le grand attaquant de niveau Ligue des Champions que l’OM attend depuis des années.

PIPAAAAA 😍😍😍 — Benjamin Mendy (@benmendy23) February 28, 2020

Dario Benedetto a mis autant de buts que Mauro Icardi en Ligue 1. J'ai peur qu'ils essaient de nous l'acheter 90 millions cet été — Romain Canuti (@romcanuti) February 28, 2020