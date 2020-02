L1 : Benedetto voit triple, l'OM relance la machine à Nîmes !

Dans : Ligue 1.

Stade des Costières.

Nîmes Olympique - Olympique de Marseille : 2 à 3.

Buts : Ferhat (5e), Deaux (90e+2) pour Nîmes ; Benedetto (10e, 36e, 69e) pour l'OM.

Grâce à un Darío Benedetto des grands soirs, l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant sur la pelouse du Nîmes Olympique (3-2).

Une semaine après sa première défaite en Ligue 1 depuis le mois d’octobre contre Nantes, l’OM devait impérativement relancer la machine pour rester solidement attaché à sa place de dauphin du PSG. Sauf que tout commençait mal pour la troupe d’André Villas-Boas, vu que Ferhat ouvrait très rapidement la marque (1-0 à la 5e). Mais dans la foulée de ce but nîmois, Benedetto remettait son équipe dans le bon sens en marquant à bout portant du droit après un beau service de Sarr (1-1 à la 10e). Suite au sauvetage d’Alvaro (23e), l’Argentin y allait même de son doublé en lobant Bernardoni sur une passe en profondeur de Payet (1-2 à la 36e).

Au retour des vestiaires, Nîmes poussait (52e, 62e, 64e), mais ce diable de Benedetto venait alors éteindre les Costières avec un troisième but inscrit d’une demi-volée du gauche (1-3 à la 69e). En fin de match, Deaux réduisait l'écart de la tête sur corner (2-3 à la 90e+2), mais l'OM conservait quand même l'avantage jusqu'au bout (3-2). Grâce à cette victoire, Marseille conforte sa deuxième place en L1 et reprend donc provisoirement 11 points d’avance sur Rennes et 12 unités sur Lille. Nîmes, de son côté, enchaîne une deuxième défaite de suite et va donc conserver son rang de barragiste à l’issue de cette 27e journée...