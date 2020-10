OM : Boudjellal toujours prêt à remplacer Eyraud ?

Dans : OM.

Même si l'on ne parle plus d'un rachat de l'Olympique de Marseille par le duo Ajroudi-Boudjellal, ce dernier reste à l'affût.

Depuis la fin du mois d’août, et l’annonce par un journaliste de RTL que Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient finalement décidé de se rabibocher pour toujours tenter de racheter l’Olympique de Marseille, l’histoire semblait être oubliée. Après des débuts spectaculaires au début de l’été, cette hypothèse d’une reprise de l’OM par les deux hommes avait pris du plomb dans l’aile et paraissait même définitivement enterrée. Mais, ce mercredi, le site spécialisé ActuRugby annonce que Mourad Boudjellal, dont le nom avait intensément circulé pour prendre les commandes de la Ligue Nationale de Rugby, n’était pas du tout candidat à ce poste et envisageait encore moins un retour dans le rugby, lui qui avait mené le RC Toulon au sommet de ce sport.

Et selon le média, si Mourad Boudjellal ne souhaite pas postuler à la présidence de la LNR, c’est qu’il a « des envies de football plus que de rugby ». Bien évidemment, fidèle à la stratégie décidée par Mohamed Ajroudi, l'ancien homme fort du RCT ne communique plus directement sur le sujet Olympique de Marseille, mais il est évident qu'en restant disponible, il ouvre la porte à toutes les supputations et notamment celle qui fait de lui le favori pour remplacer Jacques-Henri Eyraud si Frank McCourt avait besoin d'un nouveau président à l'OM. Bien évidemment, nous n'en sommes pas là, mais Mourad Boudjellal est visiblement décidé à patienter, ce poste de patron du club phocéen étant clairement un fantasme pour lui.