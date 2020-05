OM : Marseille vendu à l'Arabie Saoudite, il nourrit la rumeur

Mardi après-midi, la rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille au richissime homme d’affaires saoudien Al-Walid ben Talal a fait grand bruit.

Et pour cause, le média italien Tutto Mercato Web affirme que des discussions très avancées sont engagées entre Frank McCourt et Al-Walid ben Talal pour une vente rapide de l’OM, dont le prix a été fixé à 250 ME. Bien évidemment, les informations sur un sujet si sensible sont à prendre avec des pincettes mais il semblerait que ce mercredi, de nouveaux éléments laissent penser qu’une vente du club phocéen par Frank McCourt est envisageable. Via son compte Twitter, le Professeur Simon Chadwick, suivi par plus de 15.000 followers et spécialiste dans l’économie et la politique du sport, a apporté ses informations sur le dossier.

Selon ce spécialiste basé en Asie, les rumeurs d’un rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires saoudien sont fondées. Car au-delà du club, deuxième de Ligue 1 cette saison et par conséquent rival n°1 du Paris Saint-Germain version Qatar, Al-Walid ben Talal juge très intéressant le potentiel de la ville de Marseille. Grand port, ville culturelle avec une mixité importante. Tant d’atouts qui plaisent tout particulièrement à l’investisseur saoudien. Reste maintenant à voir si les informations d’une vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt trouveront une confirmation en France, ce qui n’est toujours pas le cas pour l’instant. Rappelons par ailleurs que Jacques-Henri Eyraud a répété au cours d’une visio-conférence avec des supporters de l’OM tirés au sort en début de semaine que l’intention de Frank McCourt n’était certainement pas de vendre le club au moment où celui-ci est qualifié pour la Ligue des Champions, et alors que les droits télévisuels vont atteindre un montant encore jamais égalé. Coup de bluff ou réelle volonté de rester à la tête de Marseille ? La suite au prochain épisode…

Saudi Arabia to buy Olympique de Marseille



In the world of weirdness in which I have lived since NUFC/KSA story first broke in January, it isn't the first time this Marseille rumour has drifted across my radar. Someone recently explained the logic of it to me. If true.... https://t.co/QWSEvUZCwm