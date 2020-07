OM : Marseille vaut 300 ME, McCourt a tranché !

Dans : OM.

Ces derniers jours, Frank McCourt a fait savoir auprès de l’AFP ou durant son entretien avec la DNCG qu’il n’avait aucunement l’intention de vendre l’OM.

Malgré les rumeurs d’un possible rachat par le ticket Ajroudi-Boudjellal, l’Olympique de Marseille est plus que jamais la propriété de Frank McCourt. Durant l’audition du club phocéen par la DNCG jeudi, l’homme d’affaires américain a rappelé à quel point l’OM était un actif patrimonial important de sa famille, qu’il n’avait nullement l’intention de céder dans les semaines ou les mois à venir. La réalité est toutefois plus nuancée, selon les informations de Romain Molina. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a indiqué que si un chèque dont le prix oscillait entre 250 et 300 ME lui était offert pour le rachat du club, alors il est évident que Frank McCourt hésiterait fortement…

« McCourt veut 300 millions d'euros. C’est lui qui fait fuiter ça et en privé, il dit qu’il aimerait entre 250 et 300 millions d'euros. C’est une info sûre. Mais il ne trouvera jamais personne à ce prix-là » a indiqué Romain Molina, spécialiste de ce genre de dossier, avant de s’avancer sur un possible rachat du club par le fonds d’investissement public saoudien. « Eux ils veulent Newcastle et le fonds souverain saoudien n’a pas vocation à avoir deux clubs ». Autrement dit, la vente de l’Olympique de Marseille ne serait pas prévue dans les mois à venir. La prudence reste toutefois de mise dans ce dossier, Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi ayant pris la décision de ne plus communiquer dans la presse afin de se concentrer à 100 % sur des négociations désormais confidentielles avec le clan de Frank McCourt dans l’optique d’une éventuelle vente du club marseillais…