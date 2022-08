OM : Marseille va virer des joueurs, ils ont été prévenus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif cet été avec les arrivées de joueurs tels que Clauss, Alexis Sanchez ou Nuno Tavares, l’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato.

Dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, cela va encore bouger à l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato estival. A la recherche d’un latéral droit afin de combler le départ de Pol Lirola à Elche, le club phocéen va accueillir dans les prochaines heures l’international burkinabé Issa Kaboré. Au micro de Prime Video avant le match entre Brest et l’OM dimanche soir, Javier Ribalta a confirmé la venue imminente du défenseur de Manchester City, qui doit arriver ce lundi sur Marseille afin de passer sa visite médicale. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a également évoqué les potentiels départs à venir sur la Canebière. Jordan Amavi, Kevin Strootman, Duje Caleta-Car et Bamba Dieng sont tous les quatre susceptibles de partir d’ici la fin du mercato selon le bras droit de Pablo Longoria.

Dieng et Caleta-Car toujours sur le départ

« Pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n’est arrivée pour le moment. Pour Strootman et Amavi, nous avons des intérêts, ça pourrait se décanter dans les prochains jours » a soufflé Javier Ribalta, très discret dans les médias depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, mais qui agit dans l’ombre et qui a bien l’intention d’intensifier l’opération dégraissage du club phocéen dans les jours à venir. Celle-ci a déjà débuté la semaine dernière avec les départs successifs de Pol Lirola à Elche et de Konrad de la Fuente à l’Olympiakos tandis que, plus tôt dans le mercato, Luan Peres, Alvaro Gonzalez, Lucas Perrin et Nemanja Radonjic avaient déjà fait leurs valises. Reste maintenant à voir combien l’Olympique de Marseille tirera des potentielles ventes de Bamba Dieng et de Duje Caleta-Car tandis que pour Kevin Strootman et Jordan Amavi, on se dirige plutôt vers des prêts ou pire, des résiliations de contrat.