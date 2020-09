OM : Marseille va prendre cher cette saison annonce Valbuena

Dans : OM.

L'OM aura toutes les peines du monde à confirmer sa belle saison dernière, c'est l'avis de Mathieu Valbuena.

Ancien joueur de l'OM, Mathieu Valbuena est passé chez l’ennemi lyonnais il y a quelques années, ce qui lui a valu un accueil houleux au Vélodrome lors de son retour. Désormais à l’Olympiakos, l’international français continue sa carrière sans se retourner. Il garde toutefois le club marseillais dans son esprit, car c’est en Provence qu’il s’est fait connaitre et a connu ses meilleurs heures. Il a pu y disputer la Ligue des Champions avec l’OM, avec de bons comme de moins bons moments. Nouveau consultant de RMC, Petit Vélo a été interrogé sur la saison qui débute pour la formation d’André Villas-Boas, et a promis de gros problèmes à l’entraineur portugais, étant donné l’effectif dont il dispose et le calendrier qui lui fait face.

« Il ne pourra pas faire de miracles une deuxième année. Bien sûr que je sais qu’il est beaucoup apprécié, mais après ce n’est pas lui qui joue. Ce qui sera compliqué pour l’OM, c’est qu’au-delà du championnat, ils auront la Champions League où ils devront faire bonne figure. Et je ne suis pas convaincu aujourd’hui que l’OM a les armes pour être compétitif dans toutes ces compétitions, surtout qu’il n’y a pas encore de recrutement phare. C’est pour cela que je suis un peu inquiet », a prévenu Mathieu Valbuena, qui voit l’OM se perdre un peu dans cette saison de la confirmation pour Villas-Boas. Pour le moment, Marseille a toutefois su se renforcer sans perdre trop d’éléments, mais cela pourrait bien ne pas durer, et cela inquiète de nombreux suiveurs.