OM : Riolo lance la polémique sur le niveau de Marseille

Dans : OM.

L'OM a battu Brest dimanche, mais c'est une évidence, après six mois sans compétition l'équipe de Villas-Boas est apparue dans le dur. Daniel Riolo n'en revient pas.

Seule la victoire est belle et ce lundi les supporters de Brest auraient probablement aimé que leur équipe soit dominée par l’Olympique de Marseille mais s’impose finalement. Cependant, grâce au talent de Florian Thauvin, et l’efficacité de Duje Caleta-Car, l’OM est reparti avec les trois points de Bretagne, lançant ainsi idéalement sa saison de Ligue 1 2020-2021. Mais pour Daniel Riolo, si la formation phocéenne peut faire illusion dans notre Championnat, elle va rapidement manquer d’air quand le niveau va grimper, par exemple en Ligue des champions. Le journaliste de RMC a bien du mal à comprendre comment cela est tout de même possible face à un adversaire aussi limité, selon lui, que le Stade Brestois.

Et Daniel Riolo de sérieusement s’interroger. « Marseille peut faire comme l’année dernière. En Ligue 1, comme ils ont des joueurs au-dessus de la moyenne, ils vont pouvoir marquer. Mais dans ce qu’ils proposent au niveau du jeu, ce n’est pas ça. Ça devrait être mieux quand Payet sera là, parce que lui il peut orienter le jeu. Thauvin sera également utile pour ça, mais au milieu du terrain, il va falloir faire quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi Brest joue mieux que l’OM. Pourquoi il y a plus de mouvement, plus de passes, pourquoi c’est plus abouti du côté de Brest ? C’est ça que je ne comprends pas. Il ne peut pas y avoir d’excuses, on parle du deuxième du championnat qui joue contre une équipe qui s’est sauvée de justesse en Ligue 1 », fait remarquer le journaliste, pas convaincu par la performance marseillaise.