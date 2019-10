OM : Marseille va mettre le feu au mercato d'hiver !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas fait de folies au mercato en ne recrutant que trois joueurs, lesquels apportent d’ailleurs satisfaction en ce début de saison à savoir Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier. Qualitativement, l’équipe-type de Marseille a fière allure. Néanmoins, l’effectif est un petit peu juste en quantité. Et ça, Andoni Zubizarreta en est bien conscient. Raison pour laquelle le directeur sportif olympien travaille d’ores et déjà pour renforcer l’équipe au mercato hivernal, comme il l’a confié sans langue de bois sur le plateau du Talk Show du Phocéen.

« Pour cet hiver, on travaille sur des projets de cet été. On voit des joueurs qui ne jouent pas, qui ont des possibilités pour jouer l'Euro, ils ont besoin de temps de jeu. Mais d'ici la trêve, le titulaire peut se blesser, l'entraîneur peut changer et la possibilité de faire venir le joueur peut tomber à l'eau… On a essayé d’avancer le prochain mercato, de contacter les agents, de trouver les bons joueurs, à bon prix » a d’ores et déjà prévenu Andoni Zubizarreta. Des déclarations qui vont plaire à André Villas-Boas, lequel avait indiqué au micro de France 3 il y a une semaine que l’OM serait totalement inactif au mois de janvier. La donne a visiblement changé, et ce n’est pas le Portugais qui va s’en plaindre.