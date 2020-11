OM : Marseille un grand club ? C'est faux pour Leboeuf !

Dans : OM.

Malheureusement pour le football français, il sera difficile de compter sur l’OM pour aller chercher des victoires de prestige ou des points pour l’indice UEFA cette saison en Ligue des Champions.

La phase aller a été catastrophique et le retour s’annonce compliqué si les joueurs marseillais conservent ce niveau de jeu. André Villas-Boas est pointé du doigt après avoir été désigné comme le grand manitou du succès de la saison dernière. Mais derrière l’entraineur portugais, c’est tout un club qui ne peut plus rivaliser avec les formations européennes désormais. Une réalité qu’il est difficile de concevoir pour certains. Mais Frank Leboeuf l’annonce pourtant très clairement, l’OM ne doit plus être considéré comme un grand club, et encore moins en Europe.

« Qu’est-ce qu’on attend de la part de l’Olympique de Marseille et de ses joueurs ? C’est ça le problème. L’OM a été un grand club, mais ne l’est plus. Il faut l’accepter. Les supporters commencent à l’accepter, mais ce n’est pas le cas des journalistes, par exemple. L’OM se qualifie pour la Ligue des champions, c’est très bien, mais on se doute bien que ça va être une galère. Il n’y a ni les moyens ni les joueurs qu’il faut pour aller titiller certains autres clubs », a envoyé l’ancien joueur de l’OM, champion du monde en 1998, dans les colonnes de La Provence. Un constat qui n’est pourtant pas si évident du côté des supporters, qui s’attaquent à leurs joueurs, dirigeants et entraineur à coup de communiqués à chaque défaite en Ligue des Champions désormais.