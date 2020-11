OM : Marseille n'a qu'un seul joueur niveau Ligue des Champions

Dans : OM.

Balayé par le FC Porto mardi soir lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille réalise une campagne européenne désastreuse.

Avec zéro point et zéro but marqué à l’issue des matchs allers, l’équipe d’André Villas-Boas fait peine à voir. Pire, l’OM a égalé le record de défaites consécutives en Ligue des Champions avec ce revers logique au Portugal. Une réaction d’orgueil sera exigée lors des matchs retours afin de sauver l’honneur et d’espérer une troisième place synonyme de qualification en Ligue Europa. Mais pour cela, de nombreux joueurs devront considérablement hausser leur niveau de jeu. Car à ce jour, un seul et unique joueur de l’Olympique de Marseille est au niveau de la Ligue des Champions selon L’Equipe, en la personne de Steve Mandanda.

« Thauvin arrive à soigner ses statistiques en ce début de saison mais surtout en L1 car il n’a pas existé en C1, comme tous ses coéquipiers. Caleta-Car ressemble de plus en plus au défenseur un peu trop lourd arrivé à l’été 2018, Benedetto n’a toujours pas marqué le moindre but toutes compétitions confondues. Quant à Sanson, il n’est plus que l’ombre du box-to-box qui rêvait de Premier League. Dans ce panorama peu reluisant, un seul joueur évolue à son niveau et comme par hasard, c’est le plus expérimenté en C1 : Steve Mandanda. Sans lui, la situation de l’OM serait certainement désastreuse en championnat aussi » note le quotidien national, épaté par le début de saison parfait de Steve Mandanda. En espérant pour les supporters olympiens, particulièrement en colère après la gifle infligée par le FC Porto mardi, que les coéquipiers de Steve Mandanda aient la bonne idée de prendre exemple sur lui dans les semaines à venir.