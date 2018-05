OM : Marseille tente un coup au PSG au mercato

Dans : OM, Mercato, PSG.

Moussa Sissoko, qui se prépare à quitter le PSG, semble avoir fait son choix. Mais un rebondissement n'est pas à exclure.

Le problème est bien connu au PSG. Avec une équipe première aussi compétitive et désireuse de lutter pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions, difficile pour les petits jeunes de se faire leur place. Plusieurs d’entre eux partent régulièrement à la fin de chaque saison, et ce alors que le club de la capitale essaye de les retenir, de les faire passer professionnel ou de les prêter pour leur donner du temps de jeu.

Le même scénario devrait se reproduire dans les prochains jours avec Moussa Sissoko. Ce défenseur central de 17 ans habitué à la réserve et à la Youth League a fait savoir sa volonté de quitter le PSG en refusant sa proposition de contrat et est tout proche d’un accord avec Brighton sur les quatre prochaines années. Mais tant que ce n’est pas signé, quelques clubs tentent leur chance et le Daily Mail annonce ainsi que Wolverhampton, le RB Leipzig et l’Olympique de Marseille essayent de récupérer le défenseur. Tout comme le PSG, qui pourrait aussi faire une petite folie en tentant de conserver son joueur avec une offre de contrat professionnel nettement revue à la hausse…