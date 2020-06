OM : Marseille tente le coup Gameiro pour 6 ME !

Dans : OM.

Désireux de renforcer son effectif dans le secteur offensif, l’Olympique de Marseille a ciblé Mbaye Niang. Mais le buteur du Stade Rennais coûte cher, très cher…

En effet, il faudra débourser entre 15 et 20 ME pour convaincre Nicolas Holveck de lâcher le buteur sénégalais, avec lequel Julien Stéphan ne souhaite plus travailler. L’ancien attaquant de l’AC Milan a d’ores et déjà fait savoir qu’il était intéressé par un transfert à Marseille et que pour rejoindre la Canebière, il était prêt à consentir un effort salarial. Toutefois, il est évident que l’OM ne peut pas s’aligner sur un tel transfert tant qu’un ou deux joueurs à forte valeur marchande n’ont pas été vendus. Raison pour laquelle Jacques-Henri Eyraud étudie d’autres pistes moins onéreuses, à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes.

Le média espagnol rapporte notamment que l’Olympique de Marseille reste très intéressé par le profil de Kevin Gameiro, dont la piste avait été timidement creusée par Andoni Zubizarreta avant son départ il y a un mois. Sportivement et financièrement, l’ancien attaquant du PSG a tout de la bonne affaire pour Marseille. En effet, il est en fin de contrat en 2021, ce qui signifie que Valence ne se montrera pas gourmand pour son transfert cet été : une offre à 6 ME pourrait convaincre les dirigeants espagnols de lâcher l’international tricolore, lequel a clairement le profil parfait pour épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque. Reste maintenant à voir ce que le joueur pensera de cette piste, lui qui n’a jamais ouvert la porte à un retour en France depuis qu’il s’est exilé en Espagne. De plus, il est clair que toutes ses pistes offensives prouvent que l’OM ne compte guère sur Kostas Mitrglou et Valère Germain pour la saison à venir, deux joueurs en fin de contrat avec Marseille en 2021.