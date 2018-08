OM : Marseille tente de refourguer Germain à l'ASSE !

Dans : OM, ASSE, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille draguent Moussa Dembélé et Moise Kean.

Mais financièrement, le club phocéen pourrait être un peu limite après l’investissement conséquent consenti pour recruter Kevin Strootman. Ainsi, l'OM cherche à se débarrasser d’un joueur dans le secteur offensif pour alléger sa masse salariale et s’offrir un des deux attaquants précédemment cités. Assez décevant en ce début de saison, Valère Germain est notamment concerné…

Et selon les informations du site Peuple-Vert, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a été proposé à l’AS Saint-Etienne ! Si les Verts pourraient se montrer intéressés, le salaire colossal du joueur (200.000 euros par mois) est un frein. De plus, Robert Beric doit impérativement quitter Saint-Etienne pour que les Verts puissent s’offrir un nouvel attaquant. Pas vraiment dans les petits papiers de Rudi Garcia, Clinton Njie aurait également été proposé à Saint-Etienne par l’état-major de l’OM. On imagine cependant assez mal Jean-Louis Gasset demander à ses dirigeants de se pencher sur le recrutement du Camerounais, très irrégulier depuis quelques saisons maintenant.