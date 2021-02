OM : Marseille sur un volcan, Ntcham éteint l'incendie

Dans : OM.

Plongé au coeur d’une énorme tempête médiatique depuis le départ d’André Villas-Boas, Olivier Ntcham s’est confié sur son arrivée à l’Olympique de Marseille.

Même si c’est bien plus complexe que cela, Olivier Ntcham a en quelque sorte provoqué la mise à pied d’André Villas-Boas du côté du club phocéen. Recruté par Pablo Longoria contre le gré de l’entraîneur portugais, le milieu de terrain a finalement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Malgré tout cela, le joueur de 24 ans va tout faire pour mettre tout le monde d’accord. Recruté en provenance du Celtic Glasgow dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de six millions d’euros, l’ancien international espoirs français aura pour mission de remplacer Morgan Sanson. En attendant de savoir s’il sera au niveau du nouveau joueur d’Aston Villa, Ntcham a hâte de revêtir le maillot marseillais.

« C’est un immense plaisir de signer pour l’Olympique de Marseille. Je n'y croyais pas au début, mais plus les minutes avançaient, plus j’y croyais. L’Olympique de Marseille c’est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters. Ils ont accompli de grandes choses dans le football français et européen aussi. C’est la première fois que je viens en Ligue 1, c’est une nouvelle expérience. C’est un très grand championnat avec de très grandes équipes qui ont fait de beaux parcours en Ligue des Champions et en Europa League. C’est un nouveau challenge pour moi. Avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matches en Ligue des Champions ou en Europa League, je pense que c’est toujours un atout. Je vais apporter ma personnalité dans le vestiaire, le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble », a lancé, sur le site de l’OM, Ntcham, qui espère rapidement se mettre les supporters olympiens dans la poche, même si son passé parisien ne plaide pas en sa faveur...