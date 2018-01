OM : « Ça va bouger » pour une arrivée au mercato

Dans : OM, Mercato.

A moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille ne compte toujours aucune recrue.

Ce n’était pourtant pas le plan initial du club phocéen et de son entraîneur Rudi Garcia. Rappelons que le technicien avait dans un premier temps réclamé les arrivées d’un milieu défensif et d’un latéral gauche. Mais entre les refus des clubs et les prix du marché, l’OM n’a visiblement pas trouvé la perle rare. Ou du moins pas encore… Car selon le journaliste Fabrice Lamperti, Marseille s’active pour se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato.

« Je pense que ça va bouger au niveau des arrivées, a annoncé notre confrère de La Provence sur Twitter. En tout cas l’OM va tout faire pour que ce soit le cas. » Autant dire que les rumeurs vont se multiplier jusqu’à la semaine prochaine. A priori, le directeur sportif Andoni Zubizarreta tentera d’attirer en priorité un milieu solide capable d’épauler Luiz Gustavo dans l’entrejeu. Avec l’enchaînement des matchs en Ligue 1, en Europa League et en Coupe de France, ce renfort ne serait pas de trop.