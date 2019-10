OM : Marseille rêve du buteur de l’Algérie au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille prenait la décision de recruter Mario Balotelli pour renforcer son attaque.

Mais à l’époque, le club phocéen avait également ciblé Baghdad Bounedjah, l’attaquant de la sélection algérienne qui évolue à Al-Sadd. Une piste qui, malgré le recrutement de l’excellent Dario Benedetto cet été, serait toujours active en interne. En effet, le média algérien Le Buteur indique que l’Olympique de Marseille fait toujours partie des clubs qui suivent avec attention la situation de Baghdad Bounedjah au mercato.

Mais dans ce dossier, plusieurs obstacles semblent difficile à surmonter pour l’Olympique de Marseille. Le premier, c’est l’indemnité de transfert réclamée par le club qatari qui aurait fixé le prix de son prolifique attaquant à 15 ME. De plus, les émoluments de l’international algérien seraient importants. Enfin, la concurrence XXL représentée en partie par le Lille OSC de Christophe Galtier et le Leeds de Marcelo Bielsa risquent de compliquer la tâche des dirigeants phocéens. Reste à voir si en Provence, cette piste sera activée dès cet hiver en cas de départ en attaque, ce qui ne semble pas être la tendance du moment quand on sait que Valère Germain et Dario Benedetto sont beaucoup utilisés par André Villas-Boas depuis le début de la saison.