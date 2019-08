OM : Marseille remballe deux pistes défensives au placard !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, PSG, EAG.

Après s’être offert Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille entend poursuivre son recrutement avec la venue d’un latéral gauche. En effet, la nouvelle prestation très mitigée de Jordan Amavi contre Naples dimanche confirme l’urgence d’un renfort à ce poste. Et pour la direction phocéenne, c’est visiblement sur un jeune talent en devenir qu’il faut miser puisque Ryan Sessegnon (19 ans, Fulham) et Juan Miranda (19 ans, Barcelone) apparaissent comme les deux pistes privilégiées par Andoni Zubizarreta.

En revanche, deux dossiers ne semblent plus d’actualité, comme tient à le rappeler La Provence. « Les dirigeants ne veulent pas en rester là. Ils aimeraient notamment renforcer leur couloir gauche. Après avoir étudié en début de marché les pistes menants à Rebocho (Guingamp) ou Stanley Nsoki (PSG), ils songeraient désormais à Miranda et Sessegnon » indique le média. Reste à savoir si les pistes menant au Guingampais et au Parisien pourraient être de nouveau d’actualité en fin de mercato, dans le cas où Marseille ne parviendrait pas à recruter Miranda ou Sessegnon. Si le flou règne autour du prix de Rebocho, celui de Stanley Nsoki est connu puisque Paris avait trouvé un accord à hauteur de 11 ME avec Newcatsle. Mais le joueur lui, ne s’était pas entendu avec le club britannique…