OM : Marseille rejette une offre pour Caleta-Car, la suite arrive

Dans : OM.

Tout est permis dans la dernière ligne droite du marché des transferts, et West Ham a décidé de tenter sa chance pour recruter Duje Caleta-Car.

Une attaque très tardive pour le club londonien, qui peine à trouver son bonheur en défense centrale. Les Hammers apprécient particulièrement la Ligue 1, et ils avaient mis le paquet il y a deux ans pour faire venir Issa Diop en provenance de Toulouse (25 ME), sans parvenir à obtenir totalement satisfaction sur le plan sportif. Récemment, ils se sont mêlés à la lutte pour récupérer Wesley Fofana, mais se sont inclinés malgré une offre autour de 35 ME. Cette fois-ci, West Ham s’attaque au défenseur central de l’OM, qui sort d’une saison complète, et a un profil qui est très apprécié en Premier League avec son jeu rugueux, sa taille mais aussi sa qualité dans le jeu long.

Résultat, contrairement à ce qu’André Villas-Boas a laissé transparaitre ce vendredi, il y a bien eu une offre de West Ham pour le Croate, révèle L'Equipe. Le montant n’a pas filtré, mais il n’aurait pas du tout convaincu les dirigeants marseillais, qui estiment la proposition « assez loin » du prix fixé pour laisser filer l’ancien de Salzbourg. Reste à savoir à combien se montent les exigences de l’OM pour un joueur recruté il y a deux ans pour 20 ME. Selon les indiscrétions de l’été, les dirigeants olympiens en attendaient vers les 35 ME. Le weekend devrait donc être agité, surtout si West Ham revenait avec une somme améliorée. Il faudrait ensuite clairement que l’OM se positionne, et étudie la piste d’un renfort pour éviter de faire toute la saison avec Balerdi, Kamara et Alvaro comme défenseurs centraux.