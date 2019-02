OM : Marseille régale enfin, Maxime Lopez a la banane !

Dans : OM, Ligue 1.

Cela faisait plus d'un an que l'Olympique de Marseille n'avait pas enchaîné trois victoires consécutives, et forcément l'humeur était au beau fixe ce samedi soir au Vélodrome après le succès face à Amiens. Alors qu'il y a deux semaines le stade phocéen grondait contre ses joueurs et ses dirigeants, le beau temps est de retour à l'OM. Evoquant, sur Canal+, cette victoire, Maxime Lopez, excellent lors de cette rencontre, a reconnu que c'était un vrai régal pour l'effectif marseillais d'être dans cette belle série.

« Contre Amiens, on a fait un match abouti. Je pense que quand même on a concédé quelques petites occasions en première mi-temps. On a concédé aussi pas mal de corners. C'est la première fois que c’est le cas à domicile. On a joué les uns pour les autres et on se régale quand on joue comme ça. On commence à regagner les matchs. Le stade était pratiquement plein, ce soir, ça fait plaisir de voir l'OM comme ça (...) Ça fait deux ans que je joue à ce poste, je commence à comprendre ce qu'il faut que je fasse. Il ne faut pas forcément faire 1m90 pour récupérer des ballons. J'ai réussi à faire une passe décisive à Florian Thauvin, les stats sont importantes aussi », a expliqué Maxime Lopez, qui lors de ce match a non seulement réalisé 1 passe décisive, mais également joué 101 ballons, gagné 69% de ses duels et réussi 95% de ses passes.