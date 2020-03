OM : Marseille refuse de parier sur Sturridge, la raison est simple

Dans : OM.

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille était associé à Daniel Sturridge, l’ancien grand espoir de Chelsea et de Liverpool.

Du haut de ses 30 ans, l’international anglais, régulièrement freiné par les blessures, n’a finalement pas connu la carrière qu’il espérait embrasser. A tel point que c’est à Trabzonspor en Turquie qu’il évoluait il y a encore quelques jours. Mais en ce début du mois de mars, Daniel Sturridge a officiellement quitté Trabzonspor, puisque d’un commun accord, le club turc et le joueur anglais ont rompu le contrat qui devait s’achever en 2021. Une décision prise car Daniel Sturridge est suspendu pour les quatre prochains mois après avoir enfreint les règles sur les paris sportifs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille ont toutefois relancé la rumeur Daniel Sturridge en évoquant une éventuelle signature dans l’optique de la saison prochaine afin d’épauler l’actuel titulaire, Dario Benedetto.

Mais selon Le Phocéen, il n’y a en réalité aucune chance de voir Daniel Sturridge poser ses valises à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Et pour cause, le média pro-OM indique que les nombreuses rumeurs liants Daniel Sturridge à l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1 sont très certainement des rumeurs d’agents, et qu’avec un salaire annuel estimé à 3 ME net en Turquie, il est impossible de voir Daniel Sturridge signer à Marseille. Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta sont vaccinés par les trentenaires aux émoluments XXL, après en avoir fait l’amère expérience avec Mario Balotelli ou encore avec Kevin Strootman, dont le salaire pèse très lourd dans les finances actuelles du club phocéen. Assurément, des pistes comme celles menant à Michy Batshuayi ou à Mbaye Niang, même si la valorisation du Rennais est très élevée, semblent plus plausibles…