OM : Batshuayi de retour, Marseille lance l'opération !

Dans : OM.

Avec un petit but en seize apparitions en Premier League cette saison, Michy Batshuayi est à la peine du côté de Chelsea.

Sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2021, l’international belge a de bonnes chances de quitter Chelsea au mercato estival. Comme son compère d’attaque Olivier Giroud, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund sera poussé vers la sortie, l’objectif de Chelsea étant de recruter un buteur de cador international afin de concurrencer Tammy Abraham la saison prochaine. Du haut de ses 26 ans, Michy Batshuayi a déjà beaucoup bourlingué après son passage à Marseille avec des prêts à Dortmund, Valence et Crystal Palace. Un transfert définitif est donc souhaitable pour ce grand fan de Bob L’Eponge et selon Le Soir, c’est en France que l’attaquant des Blues pourrai trouver son bonheur.

Et pour cause, le média belge affirme que l’Olympique de Marseille est très fortement intéressé par un retour de Michy Batshuayi l’été prochain afin d’épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque. Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas souhaitent recruter un attaquant plutôt jeune, rapide mais également capables de peser physiquement sur les défenses de Ligue 1. Dans cette optique, Mbaye Niang fait office de priorité mais le Stade Rennais ne le lâchera sans doute pas pour moins de 30 ME. Raison pour laquelle, selon la publication belge, Michy Batshuayi est désormais pisté. Le média précise par ailleurs que dans un premier temps, Chelsea espérait obtenir 40 ME. Mais bien conscient que personne ne posera une telle somme sur la table à un an de la fin de contrat de Batshuayi, le club londonien a revu ses prétentions à la baisse. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui pourrait faire revenir un troisième ex après Steve Mandanda et Dimitri Payet…