Ang : Daniel Sturridge suspendu pour paris illégaux !

Dans : Foot Europeen.

Ce lundi matin, Trabzonspor a annoncé que Daniel Sturridge était libéré de son contrat seulement sept mois après avoir signé en Turquie. On sait désormais pourquoi.

Arrivé de Liverpool au dernier mercato, Daniel Sturridge ne sera resté que quelques mois à Trabzonspor, puisque d’un commun accord le club et le joueur anglais ont rompu le contrat qui devait s’achever en juin 2021, Sturridge renonçant à l’ensemble de ses droits. Mais ce lundi soir, on apprend que l’attaquant est en fait suspendu pour les quatre prochain mois après avoir enfreint les règles sur les paris sportifs. Daniel Sturridge avait fait appel d’une première sanction de six semaines, mais cela ne lui a pas été profitable, la sanction finale en appel étant plus lourde, tout comme l’amende passée de 85.000 à 170.000 euros. Ces dernières heures, le nom de l'attaquant international anglais circulait du côté d'Aston Villa.