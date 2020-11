OM : Marseille piégé, le fiasco Boulaye Dia se précise au mercato

Dans : OM.

En 2019, l’Olympique de Marseille avait la possibilité de recruter Boulaye Dia. Mais le club olympien a privilégié la piste menant à Dario Benedetto.

Les dirigeants marseillais peuvent aujourd’hui nourrir quelques regrets. Et pour cause, Boulaye Dia est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts inscrits, tandis que Dario Benedetto traverse une inquiétante traversée du désert. Devant l’inefficacité de son buteur argentin, Marseille pourrait se lancer à la quête d’un avant-centre lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, l’OM a d’ores et déjà été associé à Olivier Giroud, qui souhaite quitter Chelsea en janvier afin de ne pas compromettre ses chances de disputer l’Euro en juin 2021 avec l’Equipe de France. Mais la piste Boulaye Dia reste également d’actualité pour André Villas-Boas et Pablo Longoria.

Cela étant, Boulaye Dia n’aura peut-être plus la même motivation à l’idée de rejoindre Marseille qu’en 2019, comme le souligne Le Phocéen. Pour le média, il ne serait pas scandaleux que l’attaquant de Reims privilégie des clubs d’un niveau supérieur à Marseille en janvier ou l’été prochain. « Dia serait actuellement suivi par de très grosses écuries européennes en vue de la saison prochaine. Si pour l'instant, ce n'est qu'une histoire de marques d'intérêt, est-ce que le joueur ne va pas préférer confirmer à Reims ses bonnes dispositions jusqu'au mois de mai, pour que cela débouche sur une offre concrète ? S'il s'engage avec Marseille en janvier, il se ferme la porte quelques mois plus tard pour des écuries qui ont presque déjà en poche leur ticket pour les prochaines coupes d'Europe » note le média marseillais, pour qui la signature de Boulaye Dia risque dorénavant d’être difficile à obtenir. D’autant plus que Reims ne bradera pas son attaquant, lequel ne sera sans doute pas vendu pour moins de 15 ME.