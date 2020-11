OM : Boulaye Dia recale deux clubs, Marseille à l’affût pour Noël

Dans : OM.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts inscrits depuis le début de la saison au Stade de Reims, Boulaye Dia suscite de nombreuses convoitises.

L’international sénégalais de 24 ans figure notamment dans le viseur de l’Olympique de Marseille dans l’optique du prochain mercato. Et pour cause, le club phocéen pourrait investir afin d’offrir à Dario Benedetto un réel concurrent à la pointe de l’attaque. En ce sens, Boulaye Dia intéresse l’OM depuis de longs mois. Mais cet été, Jacques-Henri Eyraud et surtout Pablo Longoria ont préféré miser 8 ME sur Luis Henrique, recruté en provenance de Botafogo. Depuis plusieurs semaines, une nouvelle tendance qui change tout se dessine dans le dossier Boulaye Dia, avec un possible départ du Stade de Reims dès le mois de janvier en raison de sa situation contractuelle.

Et pour cause, le natif d’Oyonnax sera en fin de contrat en juin 2022. Désireux de vendre son attaquant au prix le plus élevé possible, Jean-Pierre Caillot ne sera donc pas contre un départ dès le mois de janvier 2021, selon les informations de L’Union en ce début de semaine. Par ailleurs, le média champenois affirme que Boulaye Dia a refusé les avances du Lokomotiv Moscou et de l’Hellas Vérone lors du mercato estival. De toute évidence, le prolifique attaquant du Stade de Reims vise un transfert chez un gros de Ligue 1 ou en Premier League, alors que son nom a également circulé du côté de Brighton. Reste maintenant à voir quelle somme les dirigeants champenois réclameront pour le transfert de Boulaye Dia, dont les performances depuis le début de la saison laissent penser qu’un départ pour moins de 15 ME serait utopique.