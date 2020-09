OM : Cinq départs en un mois, le défi de Longoria !

Dans : OM.

Le mercato ferme officiellement ses portes dans un mois et pour l’heure, l’Olympique de Marseille n’a pas enregistré le moindre départ.

Cela fait bien évidemment les affaires d’André Villas-Boas, qui s’est accommodé de la situation financière du club en recrutant des joueurs libres ou en prêt (Nagatomo, Balerdi, Gueye) et qui apprécie forcément, en contrepartie, que Jacques-Henri Eyraud n'ait pas bouclé de gros départ. Dans les semaines à venir, des offensives de la part de gros clubs européens restent néanmoins possibles sur des joueurs tels que Florian Thauvin, Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Mais à en croire les informations de La Provence, l’objectif n°1 de Pablo Longoria n’est pas de vendre les meilleurs joueurs olympiens, mais d’économiser de la masse salariale en se séparant de certains joueurs devenus indésirables.

Selon le quotidien régional, cinq joueurs sont concernés. Il s’agit de Christopher Rocchia, Kevin Strootman, Valère Germain, Maxime Lopez et Kostas Mitroglou. Une liste peu surprenante dans la mesure où, hormis l’international néerlandais, il s’agit de quatre joueurs en fin de contrat en 2021, et que l’Olympique de Marseille ne souhaite pas prolonger. On notera que Florian Thauvin et Jordan Amavi, également en fin de contrat dans un an, ne font pas partie de cette short-list d’indésirables. Ce qui tend à confirmer que l’OM souhaite les prolonger, comme cela a été indiqué par André Villas-Boas, tout du moins au sujet de Jordan Amavi. Reste maintenant à voir si le club phocéen parviendra à trouver des portes de sortie à tout ce beau monde. Si Maxime Lopez a des touches en Espagne, la tâche sera plus délicate pour Mitroglou, Germain et Strootman, des trentenaires aux salaires exorbitants qui ne font clairement pas rêver l’Europe du football…