OM : Marseille passe à table pour Diogo Leite !

A la recherche d’un défenseur central capable de combler un éventuel départ de Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille dispose de plusieurs pistes.

Cette semaine, il a beaucoup été question du prometteur Leonardo Balerdi, peu utilisé au Borussia Dortmund depuis sa signature en Allemagne en janvier 2019. Malgré son faible temps de jeu en Bundesliga, le défenseur a la cote auprès d’André Villas-Boas, fin connaisseur du championnat argentin et qui avait repéré les prestations de Balerdi à l’époque où ce dernier brillait à Boca Juniors. La piste Axel Disasi est également étudiée par Marseille, en dépit du prix important du joueur de Reims, estimé à 15 ME par Jean-Pierre Caillot à Reims.

Pour l’heure, le flou est total au sujet de l’identité du futur défenseur de Marseille. D’autant plus qu’une troisième piste est régulièrement évoquée à l’étranger, celle menant à Diogo Leite. Le très prometteur défenseur du FC Porto est très apprécié par André Villas-Boas, qui souhaite le recruter malgré son contrat longue durée au Portugal (2023). Selon les informations obtenues par Todo Fichajes, le club phocéen a d’ores et déjà transmis une première proposition à Porto pour recruter le défenseur de 21 ans. Problème : un sérieux concurrent vient faire de l’ombre à Marseille dans ce dossier, le FC Valence. Également très intéressé par le joueur, le club espagnol est prêt à surenchérir afin de rafler la mise au nez et à la barbe de Jacques-Henri Eyraud. La bataille ne fait que commencer entre Valence et Marseille dans ce dossier, et c’est le FC Porto qui pourrait bien en profiter pour faire logiquement monter les enchères. Un petit jeu auquel Marseille a peu de chances de sortir gagnant au vu de sa situation financière délicate.