OM : Marseille ose se plaindre de l’arbitre, Bertrand Latour est sidéré

Les Marseillais ont terminé le match face à Amiens (2-2) fous de rage à l’encontre de M. Leteixier, ce vendredi soir.

Plusieurs motifs à cela, même si rien n’explique le ton très véhément et insistant d’André Villas-Boas, qui a pris deux cartons jaunes coup sur coup et s’est ainsi fait exclure après le coup de sifflet final. Un dernier coup-franc non signalé expliquerait ce sentiment d’injustice, même si sur l’ensemble du match, les joueurs de l’OM, et leur entraineur, n’ont vraiment pas à se plaindre, a tenu à rappeler Bertrand Latour. Pour le journaliste de La Chaine L’Equipe, il est de bon ton de rappeler que Jordan Amavi aurait du être exclu. Après avoir reçu un carton jaune « orangé » pour un énorme tacle en début de match, l’arrière gauche a concédé un penalty pour une faute en pleine surface, et a échappé assez miraculeusement au rouge. Cela a eu le don de laisser les Amiénois interloqués, et Bertand Latour également.

Andre Villas Boas est ridicule là.. Son équipe manque de maîtrise et l’#OM peut, au contraire, remercier l’arbitre de ne pas avoir expulsé Amavi. #OMASC — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 6 mars 2020

« Andre Villas Boas est ridicule là.. Son équipe manque de maîtrise et l’OM peut, au contraire, remercier l’arbitre de ne pas avoir expulsé Amavi », a souligné le journaliste, pour qui l’énervement du coach de l’OM est certainement plus lié au fait qu’il n’ait pas du tout apprécié la prestation de son équipe, et n’a pas été satisfait non plus par ses choix tactiques. Malgré trois changements, Marseille a en effet énormément reculé en fin de rencontre, jusqu’à concéder cette égalisation difficile à digérer.