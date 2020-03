OM : André Villas-Boas voit rouge, il attaque l'arbitrage et la VAR !

Dans : OM.

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, après le match nul contre Amiens en Ligue 1 (2-2) : « Ce match nul, c’est une autre leçon… C’est difficile pour nous. On a perdu le contrôle du match, entre les transitions et les contre-attaques… On a voulu trop bien faire. On a manqué de contrôle dans le dernier quart d’heure de jeu. Et on le paye très cher… On verra ce qui va se passer ensuite, on perd deux points, c’est une mauvaise opération pour nous. Mais l’arbitre de la VAR est le responsable de cela. Sur le penalty d’Amiens, il a choisi de ne pas appeler l'arbitre central, alors que c’est la jambe de Guirassy qui va taper celle d’Amavi… Et c’est ce même arbitre qui avait donné un penalty à Amiens au match aller, alors qu’il avait refusé un penalty pour nous pour une faute sur Germain similaire à celle de Caleta-Car… C’est compliqué. Après, de mon côté, je suis aussi responsable de ce résultat, car j’ai raté mes changements. Et je tiens à m’excuser auprès de l’arbitre central, François Leteixier », a-t-il déclaré sur Canal+.