OM : Marseille n’est pas en crise, l’étonnante preuve

Dans : OM.

Au coeur d’une série de gros matchs, l’Olympique de Marseille est de nouveau à l’arrêt. L’OM s’est fait battre par le PSG et Monaco, mais ce n’est pas si dramatique que cela.

Avec quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites cette saison en match officiel, l’Olympique de Marseille n’a rien d’un prétendant au podium. Pourtant, grâce à un championnat serré et des outsiders qui n’avancent pas beaucoup plus, le classement laisse de l’espoir. La belle cote d’André Villas-Boas, qui a toutefois pris un petit coup derrière la tête avec son discours des derniers jours, permet en tout cas d’éviter la situation de crise, selon Carine Galli.

« Non, ce n'est pas la crise à Marseille, la preuve, contre Monaco les supporters ont encouragé leur équipe tout au long du match, il n'y qu'à la fin qu'ils ont demandé la démission d'Eyraud, comme toujours. À partir du moment où les supporters ne se retournent pas contre les joueurs et l'entraîneur, il n'y a pas de crise. Mais perdre contre Monaco c'est inquiétant quand même », a livré la consultante de La Chaine L’Equipe, persuadée que cela ne chauffe pas encore de trop, même si comme souvent, seule la direction est visée par les critiques des supporters. Cela permet en tout cas aux joueurs et à l’entraineur de travailler sereinement, pour le moment.