OM : Marseille n’a pas respecté le fair-play financier, l’UEFA s'énerve !

Actuellement deuxième de la Ligue 1 et donc bien parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait être sanctionné par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier…

Depuis plusieurs mois, et plus généralement depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, André Villas-Boas le répète : Marseille n’a pas d’argent. Une thèse qui s’est confirmée lors du dernier mercato hivernal, au cours duquel le club phocéen a déboursé zéro euro, ce qui était une première depuis bien longtemps. Mais alors que la formation dirigée par Jacques-Henri Eyraud a enchaîné les saisons avec d’énormes déficits, l’OM est désormais sous le coup d’un énorme retour de bâton. Ce jeudi soir, l’UEFA annonce effectivement que son instance de jugement va s'occuper du dossier olympien. « L'Olympique de Marseille ne s'est pas conformé aux conditions de l'accord négocié pour la saison 2019-2020 et l'enquêteur en chef de l'instance du contrôle financier a décidé de transmettre le dossier à l'instance de jugement », explique l’UEFA dans un communiqué.

Accusé de violer les règles du fair-play financier, l’OM pourrait donc subir les foudres de l'instance européenne. Puisqu’à l’issue de cette procédure, « des sanctions pourront être prononcées », selon RMC. Des soucis allant de la simple amende à l'exclusion des coupes d’Europe. Pour rappel, il y a quelques semaines, l’UEFA n’avait pas hésité à suspendre Manchester City de la Ligue des Champions pour les deux prochaines années. Même si le club anglais a depuis fait appel devant le TAS et n’a pas encore perdu sa dernière bataille, cette annonce montre que l’OM est vraiment en danger à propos d’un possible retour en C1 la saison prochaine… Jean-Michel Aulas avait donc vu juste en attaquant publiquement l’OM sur le fair-play financier. Au grand dam des supporters marseillais.