OM : Marseille mis KO par cette décision de la Juve au mercato !

A la recherche d’un grand attaquant pour relancer la machine en 2019, l’OM avait fait de Moise Kean l’une de ses cibles privilégiées.

Disponible à moindre frais sous la forme d’un prêt, le jeune attaquant italien de la Juventus Turin faisait l’unanimité en interne, chose rare dans la cité phocéenne depuis les arrivées de Rudi Garcia et d’Andoni Zubizarreta. Mais selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, il va rapidement falloir oublier l’international italien… Et pour cause, Massimiliano Allegri aurait entériné la décision de conserver Moise Kean jusqu’à la fin de la saison, en dépit de son faible temps de jeu.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2020, celui qui ne compte que 13 minutes en Série A cette saison devrait même prolonger son contrat avec le champion d’Italie en titre. Preuve que du côté de la Juve, on compte énormément sur Moise Kean, malgré la présence de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou encore Mario Mandzukic dans le secteur offensif. Pour Marseille, il va donc falloir sur concentrer sur d’autres pistes. Ces dernières heures, le nom de Mario Balotelli est revenu avec insistance, le buteur azuréen faisant « fantasmer » la direction marseillaise. Problème : il est bien plus cher que Moise Kean…