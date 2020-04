OM : Marseille le drague, Niang fait monter la sauce

Dans : OM.

En cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM devra assurément se renforcer en attaque durant le mercato.

Certes, Dario Benedetto réalise une saison prometteuse pour ses débuts en Europe. Mais on ne peut pas dire que l’Argentin ait affiché une régularité parfaite depuis août dernier, ce qui devrait inciter les dirigeants olympiens à recruter un avant-centre capable de le suppléer. Dans ce secteur de jeu, Kostas Mitroglou et Valère Germain ne seront pas retenus et s’ils venaient à trouver un point de chute, alors l’Olympique de Marseille aimerait profiter des économies salariales réalisées pour recruter Mbaye Niang. Une perspective qui emballe grandement l’attaquant de Rennes, auteur de 15 buts toutes compétitions confondues en 2019-2020.

« L'intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment flatteur pour moi. Cela veut dire que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l'OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France » a confié le Sénégalais lors d’un live sur Instagram.

Priorité absolue de Zubizarreta

Avant la crise du coronavirus, le journal L’Equipe avait lâché l’information selon laquelle l’ancien buteur de Montpellier et de l’AC Milan était la priorité absolue d’Andoni Zubizarreta et d’André Villas-Boas en attaque dans l’optique du prochain mercato. Toutefois, Frank McCourt devra mettre la main à la poche s’il veut offrir à sa direction sportive un tel buteur puisque le journal avançait le prix de 30 ME pour Mbaye Niang, lequel a été définitivement recruté par le Stade Rennais en provenance du Torino pour la somme de 15 ME l’été dernier. Mais l’avant-centre n’a que 25 ans et son contrat avec Rennes court jusqu’en 2023, ce qui fait automatiquement flamber son prix…