OM : Marseille lance un raid à Liverpool au mercato d'hiver !

N'en déplaise aux supporters de l'Olympique de Marseille, la signature d'un attaquant pour oublier le double fiasco Germain-Mitroglou ne semble pas être la priorité des priorités pour les dirigeants de l'OM. Car ce samedi, L'Equipe annonce que Rudi Garcia souhaite en urgence s'offrir un latéral gauche, l'entraîneur de Marseille n'étant plus vraiment convaincu que Jordan Amavi est au niveau pour ce rôle. Une dure chute aux enfers pour celui qui, il y a encore un an, retrouvait l'équipe de France et pouvait éventuellement penser à une place dans la liste des 23 pour le Mondial.

Pour suppléer Jordan Amavi à l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta ont établi une short-list de latéraux, et c'est Alberto Moreno, l'international espagnol de Liverpool, qui serait tout en haut de cette liste. Arrivé chez les Reds en 2014 pour 15ME, en provenance de Séville, Alberto Moreno n'est plus en odeur de sainteté du côté d'Anfield Road, Jürgen Klopp lui préférant Andrew Robertson, que l'on pourra voir la semaine prochaine contre le PSG. Etant en fin de contrat à Liverpool, Alberto Moreno aura l'embarras du choix et l'OM ne sera pas tout seul à flairer la bonne affaire. D'ores et déjà, Séville, l'Atlético Madrid et même Arsenal seraient venus aux renseignements pour le latéral. A l'Olympique de Marseille de trouver les bons arguments pour rafler la mise lors du mercato d'hiver.