OM : Marseille humilié, ça sent le titre de champion au bout !

Supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, René Malleville n'a pas pleuré après la défaite de son équipe 3-0 face à Manchester City. L’époque où l’OM aurait vécu comme une tragédie une élimination en phase de poule de la Ligue des Champions est bien lointaine, pour ne pas dire oubliée. Désormais, l’Europe est clairement trop difficile pour les joueurs d’André Villas-Boas, et le fait de ne pas parvenir à aller chercher la troisième place synonyme d’Europa League n’émeut pas non plus René Malleville. Pour l’intervenant du Phocéen, le verdict est tombé et cela peut arranger l’OM en vue de la suite de la saison, notamment en Ligue 1.

« Thauvin et Payet, ils n’ont pas été à la hauteur de l’évènement. Tout autant que ça puisse être un évènement. Car tout le monde savait le résultat d’hier avant le match, on savait qu’on n’allait pas gagner. On a perdu notre place en Coupe d’Europe tout au long de ce parcours où on a été lamentable contre Porto, l’Olympiakos et City à l’aller. Je suis content de retourner en Ligue 1, car on n’a pas les moyens de jouer en Europe. Maintenant, j’ai bon espoir pour le championnat, le podium oui et pourquoi pas le titre, je le dis. Il n’y aura plus que les matchs de championnat, et ça se passera bien », a confié René Malleville, persuadé que l’OM peut très bien être le grand gagnant de ce calendrier allégé, notamment pour bien gérer le début de 2021 et les matchs en retard.